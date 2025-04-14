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Женщина с 70% ожогами тела родила ребёнка: история спасения в экстремальных условиях

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). Очередной случай, когда врачи проявили профессионализм и самоотверженность в самых тяжёлых условиях, произошёл в одной из больниц Намангана. В медицинское учреждение в экстренном порядке доставили женщину с ожогами 70% поверхности тела. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая находилась на девятом месяце беременности. Об этом рассказал телеканала «Миллий».

По предварительным данным, трагедия произошла из-за мгновенного воспламенения газа, который начал выходить из вентиля газового баллона. Женщина готовила на кухне, когда пламя охватило её тело. К счастью, соседи оперативно пришли на помощь и вызвали экстренные службы.

При поступлении в больницу пациентка была в состоянии шока, однако благодаря быстрому реагированию врачей её удалось стабилизировать. Учитывая, что срок беременности составлял 35 недель, к работе сразу подключилась бригада гинекологов. Совместно с реанимационной службой были оперативно приняты роды.

Несмотря на критическое состояние матери, ребёнок родился живым и здоровым. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он находится под наблюдением неонатологов.

Сама женщина проходит лечение в отделении косметологии. По словам врачей, 35% ожогов уже близки к заживлению, но около 15% поражений оказались глубокими, поэтому на полную реабилитацию может уйти до двух лет.

«Огромное спасибо врачам в реанимации. Они спасли не только меня, но и моего ребёнка», — рассказала женщина.