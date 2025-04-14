Женщина с 70% ожогами тела родила ребёнка: история спасения в экстремальных условиях

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). Очередной случай, когда врачи проявили профессионализм и самоотверженность в самых тяжёлых условиях, произошёл в одной из больниц Намангана. В медицинское учреждение в экстренном порядке доставили женщину с ожогами 70% поверхности тела. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшая находилась на девятом месяце беременности. Об этом рассказал телеканала «Миллий».