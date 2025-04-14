Школьник из Костаная «заминировал» ТРЦ и школу

Отмечается, что подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании — в этот раз в Садчиковскую школу. С несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.