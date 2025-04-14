Школьник из Костаная «заминировал» ТРЦ и школу

В полиции рассказали, что сигнал об угрозе поступил от начальника службы безопасности ТРЦ — он получил SMS с информацией о возможном минировании.
«На место прибыли экстренные службы, здание и прилегающая территория были полностью обследованы. Взрывчатых веществ не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность автора ложного сообщения. Им оказался ученик 8 класса одной из школ города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании — в этот раз в Садчиковскую школу. С несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.
Ранее сообщалось, что жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.