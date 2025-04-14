В Башкирии арестовали генподрядчика реконструкции аэропорта в Магнитогорске.

В Уфе по решению суда заключён под стражу директор московской строительной компании — бывшего генподрядчика контракта на реконструкцию Магнитогорского аэропорта, который располагается на территории Абзелиловского района Башкирии.
Руководитель компании обвиняется в мошенничестве. В мае 2022 года она получила контракт стоимостью свыше 6,6 млрд руб. и в качестве аванса — 6,1 млрд руб. Далее, по данным следствия, подрядчик предоставил акты выполненных работ на 4 млрд руб. Оставшиеся средства обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами присвоили. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.
Согласно открытым данным, заказчиком реконструкции аэропорта Магнитогорска являлось ФКУ «Ространсмодернизация», подрядчиком — ООО «АльмакорГруп».
В январе 2025 года в Башкирии был вынесен приговор бывшему директору магнитогорского аэропорта за присвоение и растрату в 2017—2019 годах.