В Башкирии арестовали генподрядчика реконструкции аэропорта в Магнитогорске.

Руководитель компании обвиняется в мошенничестве. В мае 2022 года она получила контракт стоимостью свыше 6,6 млрд руб. и в качестве аванса — 6,1 млрд руб. Далее, по данным следствия, подрядчик предоставил акты выполненных работ на 4 млрд руб. Оставшиеся средства обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами присвоили. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.