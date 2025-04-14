Отца и сына задержали за поджог релейных шкафов на юго-западе Петербурга

Как сообщили в Северо-Западном управлении ведомства, противоправные действия сообщники-родственники совершили по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер. За денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей они вскрыли и подожгли два релейных шкафа, расположенных на ж/д перегоне станций Лигово — Стрельна между остановочными платформами Лигово и Сосновая поляна в Красносельском районе Петербурга.