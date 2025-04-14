Mercedes на скорости 108 км/ч: 9 лет за гибель студентов в Волгограде

Трагедия произошла 30 сентября 2023 года около 2:56 ночи. Шыхалиев, управляя Mercedes-Benz GLE, двигался со скоростью не менее 108 км/ч по улице Римского-Корсакова. На пересечении с Продольной улицей он совершил столкновение с автомобилем Kaiyi E5, в котором находились 19-летние водитель и пассажир. Оба молодых человека погибли на месте.