Mercedes на скорости 108 км/ч: 9 лет за гибель студентов в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил без изменения 9-летний приговор водителю Mercedes, виновному в смертельном ДТП. Апелляционная коллегия подтвердила решение суда первой инстанции в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, признанного виновным в гибели двух студентов.
Трагедия произошла 30 сентября 2023 года около 2:56 ночи. Шыхалиев, управляя Mercedes-Benz GLE, двигался со скоростью не менее 108 км/ч по улице Римского-Корсакова. На пересечении с Продольной улицей он совершил столкновение с автомобилем Kaiyi E5, в котором находились 19-летние водитель и пассажир. Оба молодых человека погибли на месте.
Следствие установило, что у Шыхалиева была техническая возможность избежать столкновения путем экстренного торможения. Кроме того, он покинул место аварии, что стало отягчающим обстоятельством.
Адвокаты пытались оспорить приговор, указывая на обоюдную вину водителей, плохую видимость из-за кустов и другие обстоятельства. Однако апелляционный суд с участием прокурора Антонины Банарь не нашел оснований для смягчения наказания.
Окончательный вердикт включает 9 лет колонии общего режима и 2-летний запрет на управление транспортными средствами.
Приговор вступил в законную силу.