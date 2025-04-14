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В Черногории задержали основательницу фонда «НеМолчи.kz» Дину Тансари

Астана. 14 апреля. КазТАГ — Основательницу фонда «НеМолчи.kz» Дину Тансари задержали в Черногории и поместили в изолятор до суда по вопросу ее экстрадиции в Казахстан, сообщает «Радио Азаттык».

Источник: соцсети

«Меня только что задержали и привезли в полицию Подгорицы. Завтра будет суд по экстрадиции. Я не знаю, что решит этот суд, но до утра сказали задержать в полиции Черногории. В общем, завтра будет понятно, что суд решит. Я не знаю, с чем связан арест. Можно было прости привезти меня в суд, но именно до утра меня хотят задержать. Друзья, прошу вашей поддержки. Я не знаю, чем все это закончится, но я надеюсь меня не экстрадируют», — говорит Тансари в видеосообщении в Telegram-канале фонда.

По данным, ее задержали около 18:00 по времени Астаны. Казахстанские власти ситуацию пока не комментируют.

С 2021 года Тансари живет за границей. В Казахстане ее подозревают в присвоении средств, пожертвованных фонду «НеМолчи.kz». В декабре суд в Усть-Каменогорске вынес решение о ее заочном аресте. В случае признания виновной ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, Human Rights Watch призвала власти Казахстана обеспечить справедливое расследование дела.