В Черногории задержали основательницу фонда «НеМолчи.kz» Дину Тансари

«Меня только что задержали и привезли в полицию Подгорицы. Завтра будет суд по экстрадиции. Я не знаю, что решит этот суд, но до утра сказали задержать в полиции Черногории. В общем, завтра будет понятно, что суд решит. Я не знаю, с чем связан арест. Можно было прости привезти меня в суд, но именно до утра меня хотят задержать. Друзья, прошу вашей поддержки. Я не знаю, чем все это закончится, но я надеюсь меня не экстрадируют», — говорит Тансари в видеосообщении в Telegram-канале фонда.