На Урале девочка с собакой попала под машину

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД проводят расследование обстоятельств дорожного происшествия, в котором пострадала 11-летняя девочка. Инцидент случился 14 апреля приблизительно в 8.00 возле дома номер 2 по улице Гражданской, сообщает свердловская ГИБДД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь по улице Восточной со стороны улицы Трудовые Резервы, совершил наезд на девочку. Установлено, что за рулем Chevrolet Lanos находился 73-летний местный житель с 33-летним стажем вождения. Он объяснил, что отвлекся на ехавший впереди автомобиль и заметил ребенка слишком поздно, когда до девочки оставалось менее метра, и столкновения избежать не удалось.
По словам девочки, она гуляла с собакой перед занятиями в школе. Подойдя к переходу, убедилась, что автомобиль начал снижать скорость, и вышла на проезжую часть. После наезда собака испугалась и убежала, а девочка в поисках питомца покинула место происшествия, сообщив о случившемся родителям по дороге.