На Урале девочка с собакой попала под машину

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, двигаясь по улице Восточной со стороны улицы Трудовые Резервы, совершил наезд на девочку. Установлено, что за рулем Chevrolet Lanos находился 73-летний местный житель с 33-летним стажем вождения. Он объяснил, что отвлекся на ехавший впереди автомобиль и заметил ребенка слишком поздно, когда до девочки оставалось менее метра, и столкновения избежать не удалось.