В Туве площадь природного пожара превысила 350 га

«Силы федеральной противопожарной службы работают в Тандинском районе, где на сегодняшний день наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части главного управления МЧС России по Республике Тыва стоят на защите четырех населенных пунктов от крупного природного пожара на площади 354 га в этом районе», — говорится в сообщении.