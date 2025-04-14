В Туве площадь природного пожара превысила 350 га

«Силы федеральной противопожарной службы работают в Тандинском районе, где на сегодняшний день наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Опорный пункт тушения крупных пожаров и пожарно-спасательные части главного управления МЧС России по Республике Тыва стоят на защите четырех населенных пунктов от крупного природного пожара на площади 354 га в этом районе», — говорится в сообщении.
К тушению пожара также привлечены лесники, наземные группы администрации и добровольцы. На месте работают 171 человек и 38 единиц техники.
Пожар начался в степной части Тандинского района вблизи населенного пункта Сой и был на площади 5 га. Затем возгорание перекинулось на лесной массив. Рядом с пожаром находятся несколько населенных пунктов: Балгазын, Кызыл-Арыг.
По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха в республике местами достигает плюс 25 градусов. Ветер с порывами до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение, в двух районах действует высокий 4-й класс пожарной опасности.