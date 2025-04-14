В Калининграде выгорело двухэтажное производственное здание

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Возгорание произошло в двухэтажном производственном здании.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Калининградские спасатели ликвидировали крупный пожар в Центральном районе.
Возгорание произошло в двухэтажном производственном здании.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты.