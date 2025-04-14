Заключены под стражу еще трое участников поножовщины в Уфе

В Уфе четверых мужчин в возрасте от 23 до 27 лет, которые участвовали в массовой драке, арестовали. Ранее им предъявили обвинение в хулиганстве. Одному из них вменяют покушение на убийство. Об этом рассказали сотрудники объединенной пресс-службы судов Башкирии, а также Следственного комитета республики.
Напомним, все случилось в минувшую субботу, 12 апреля, у ночного заведения на улице Коммунистической. По данным следствия, между двумя компаниями людей возник конфликт, который перерос в массовую потасовку, в результате которой шесть человек получили травмы. Известно, что один из обвиняемых ранил двоих ножом. Все пострадавшим потребовалась медицинскую помощь, один из них был госпитализирован.
Суд уже постановил заключить под стражу до 12 июня одного из фигурантов, спустя несколько часов были арестованы еще трое.
В отношении остальных участников конфликта решается вопрос об аналогичной мере пресечения. Пятый участник находится на лечении в медицинском учреждении, а шестой задержан и доставляется для проведения следственных действий.
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