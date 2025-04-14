Водитель легковушки в Бресте не уступил дорогу мотоциклисту, что привело к ДТП

Сегодня около 11.15 в Бресте произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, 52-летний брестчанин, управляя автомобилем Renault, на перекрестке при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 21-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.