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Водитель легковушки в Бресте не уступил дорогу мотоциклисту, что привело к ДТП

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки в Бресте не уступил дорогу мотоциклисту — произошло ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Источник: Фото УВД Брестского облисполкома

Сегодня около 11.15 в Бресте произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, 52-летний брестчанин, управляя автомобилем Renault, на перекрестке при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 21-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован.

Проводится проверка. В милиции напомнили: при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся прямо или направо.