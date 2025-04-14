Директор речного порта в Самаре отправится под суд за сдачу в металлолом 30 единиц техники

По версии следствия, подозреваемый в 2023 г. дал незаконное указание подчиненным без проведения оценки технического состояния сдать судно, отработавшее свой ресурс, как металлолом, что повлекло причинение АО «Порт Самара» крупного ущерба.
Ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по сдаче на металлолом 30 единиц портовой техники (грейферов), что причинило ущерб в размере более 28 млн рублей.
По уголовным делам выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.