В Ростове-на-Дону питбайк влетел в припаркованные авто

В воскресенье вечером в центре Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств. Авария случилась около 19:00 на Театральном проспекте в районе дома № 6. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.