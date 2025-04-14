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В Ростове-на-Дону питбайк влетел в припаркованные авто

В центре Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье вечером в центре Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств. Авария случилась около 19:00 на Театральном проспекте в районе дома № 6. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Kia Rio при развороте налево в направлении улицы Советской не уступил дорогу питбайку, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения мотоцикл отбросило на припаркованные у обочины Ford Focus. Затем питбайк задел стоящую Toyota Yaris.

35-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.