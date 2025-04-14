В Чечне три человека погибли из-за взрыва цистерны на газонаполнительной станции

«По факту хлопка газа на газонаполнительной станции в Наурском районе и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Сегодня примерно 16 часов на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта», — говорится в сообщении.