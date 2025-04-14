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В Чечне три человека погибли из-за взрыва цистерны на газонаполнительной станции

ГРОЗНЫЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское Наурского района. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

Источник: РИА "Новости"

«По факту хлопка газа на газонаполнительной станции в Наурском районе и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Сегодня примерно 16 часов на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. «Назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц», — рассказали в ведомстве.