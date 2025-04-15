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В Таганроге установили местонахождение пропавшего 11-летнего ребенка

14 апреля вечером в Таганроге следователи и сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение ранее пропавшего несовершеннолетнего жителя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Здесь уточнили, что исчезнувший гулял по улицам приморского города.

«Ребенок доставлен к следователю для производства его допроса в присутствии законного представителя и (для) других следственных действий», — говорится в сообщении Ростовского Следкома.

По его данным, 13 апреля в Таганроге 11-летний житель ушел из дома в неизвестном направлении. По данному факту следственный отдел по городу Таганрог следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело.

Подробности, связанные с личностью ребенка и его семьей, не разглашаются.