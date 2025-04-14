Известный немецкий автобренд заявил о банкротстве

Автопроизводитель подал заявление о банкротстве в суд.
Немецкий производитель автомобилей класса люкс Isdera объявил о своем банкротстве. Соответствующее заявление было подано в окружной суд Саарбрюккена. Об этом сообщает издание Bild.
«Компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена одиннадцатого апреля», — пишет Bild. Основанная более сорока лет назад, компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.
Ранее сообщалось, что по всему миру вырастут цены на автомобили из-за тарифных пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. 25-процентным тарифом будут облагаться и автозапчасти.