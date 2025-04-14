В Ингушетии расстреляли сына экс-главы одного из сел. Видео

«В поселении Экажево произошла перестрелка, в результате которой погиб старший сын экс-руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева — Мустафа», — пояснил собеседник «Интерфакса». По его словам, две семьи оспаривали права собственности на земельный участок.