Трамп дал ответ на вопрос о дедлайне для Путина

«Если бы [экс-президент США Джо] Байден был компетентен, и если бы [президент Украины Владимир] Зеленский был компетентен. Я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая встреча с этим парнем здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше. Этот конфликт никогда не следовало допускать», — заявил Трамп.