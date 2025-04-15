Звезду «Универа» сбили на мопеде в центре Москвы. Видео

После случившегося на помощь Самбурской из внедорожника сразу выскочил водитель. Мужчина на мопеде проехал вперед еще несколько метров, после чего упал. Он был в шлеме и серьезных увечий не получил. Самбурская отказалась от госпитализации и ушла с места аварии.