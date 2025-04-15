Reuters: демократы в Палате представителей показали 3 сценария поддержки Киева

Оппозиционная Трампу партия демократов в новом законопроекте потребовала поддержать Украину.
Демократическая партия США, занимающая оппозиционную президенту страны Дональду Трампу позицию, в своем последнем законопроекте призвала немедленно возобновить поддержку Украины. Подробный сценарий из трех пунктов был изучен агентством Reuters. Подчеркивается: документ был создан, чтобы надавить на администрацию Штатов, которая не поддерживает Киев, как это было прежде.
«Демократы в Палате представителей США в понедельник представили законопроект, призванный поддержать Украину в ее конфликте с Россией, что является еще одной попыткой оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве», — пишет Reuters. Отмечается, что проект состоит из трех разделов.
Демократы предлагают поддержать Украину с помощью трех основных шагов. В первом они призывают США открыто встать на сторону НАТО и Киева. Вторым шагом предлагается предоставить Украине прямые кредиты и военное финансирование. В качестве третьего акта поддержки предлагается обложить Россию санкциями и экспортным контролем.
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп обяжет Киев вернуть миллиарды долларов без гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times и подчеркнуло, что в новом договоре уже прописаны условия, согласно которым Украина будет выплачивать свои долги.