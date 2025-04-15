Reuters: демократы в Палате представителей показали 3 сценария поддержки Киева

«Демократы в Палате представителей США в понедельник представили законопроект, призванный поддержать Украину в ее конфликте с Россией, что является еще одной попыткой оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве», — пишет Reuters. Отмечается, что проект состоит из трех разделов.