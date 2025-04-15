Контрабандистов, кравших из России редких кошек, задержали в Европе

Экзотических кошек продавали через интернет.
В Испании арестовали пару, вывозившую из России пум и белых тигров. Контрабандисты продавали редких и охраняемых животных через интернет. Об этом сообщает BBC.
«Испанские власти арестовали пару, подозреваемую в продаже через интернет экзотических кошек, включая охраняемые виды. Среди животных — белые тигры, пумы и дымчатые леопарды. Большинство животных, выставленных на продажу, привезены из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, и ввезены контрабандой в Европейский Союз», — пишет издание.
Ранее в Санкт-Петербурге была раскрыта схема мошенничества с продажей несуществующих щенков через интернет, в результате которой было обмануто как минимум 44 человека. Преступники использовали фишинговые сайты для кражи денег и личных данных жертв.