Защита россиянина Постового попросила освободить его на период суда в США

Адвокаты гражданина России Дениса Постового подали в федеральный суд округа Колумбия ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог на время судебного процесса в США. Как сообщил ТАСС адвокат Уильям Коффилд, документ был направлен в суд в понедельник, в преддверии основного слушания по делу Постового.
Сторона защиты предлагает освободить обвиняемого под залог его дома во Флориде, оформив поручительство в суде. В документе подчёркивается, что супруга Дениса Постового, Таня Пахомова, выразила готовность взять на себя функции надзора и немедленно информировать суд о любых нарушениях установленных условий.
В случае удовлетворения ходатайства, Постовой будет находиться под домашним арестом с полным запретом на выезд и обязательным электронным мониторингом.
Кроме того, он согласен регулярно отчитываться перед правоохранительными органами в установленном судом порядке. Адвокаты настаивают, что россиянин должен иметь возможность вернуться в свой дом в городе Сарасота, где его и задержали осенью прошлого года.
Ранее сообщалось, что в США был задержан россиянин Постовой. Уточнялось, что его арестовали по нескольким обвинениям, включая нарушение экспортного законодательства, контрабанду, отмывание денег и мошенничество.