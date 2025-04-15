Shot: дрон влетел в многоэтажку в Курске

Жители города сообщили корреспонденту Shot о том, что в небе прозвучало от шести до десяти громких взрывов. По словам свидетелей, один из дронов ударил по верхним этажам высотного здания. Также были замечены множественные яркие вспышки в воздухе. Местные жители предполагают, что была задействована система противовоздушной обороны. На данный момент официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.