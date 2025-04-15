Telegraph: полиция Британии расследует осквернение 85 мусульманских могил

Британская полиция начала расследование инцидента на кладбище в Уотфорде, где были осквернены не менее 85 мусульманских захоронений. Об этом сообщает The Telegraph, отмечая, что множество надгробий оказалось либо разрушено, либо серьёзно повреждено.
По данным издания, значительная часть пострадавших могил принадлежала младенцам и маленьким детям. Вандалы действовали жестоко и целенаправленно, нанеся ощутимый урон месту памяти и скорби.
Представители правоохранительных органов подтвердили, что по факту произошедшего начато расследование. Полиция активно работает над установлением виновных и призывает свидетелей происшествия откликнуться, чтобы как можно скорее восстановить справедливость.
Ранее власти Турции начали расследование в отношении двух иностранок, которые организовали фотосъемку на кладбище в Анталье и развлекались, играя в карты прямо на могилах.