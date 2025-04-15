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Курск массово атаковали беспилотники: один из дронов мог попасть в дом

Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Город атаковали ВСУ при помощи дронов в ночь на 15 апреля. В результате были повреждены многоквартирные дома, в одном произошел пожар. Есть пострадавшие. Все, что известно о нападении собрано в материале URA.RU.

Украинские военные нанесли удар по мирным жителям Курска.

Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Город атаковали ВСУ при помощи дронов в ночь на 15 апреля. В результате были повреждены многоквартирные дома, в одном — произошел пожар. Есть пострадавшие. Все, что известно о нападении — собрано в материале URA.RU.

Опубликованы кадры с атакованным домом.

Дрон угодил в многоэтажку. Удар пришелся в верхние этажи. В небе были замечены множественные яркие вспышки. Горожане предположили, что была задействована система ПВО.

По словам местных жителей, в ходе массовой атаки украинских БПЛА повреждения получили минимум пять домов. Есть данные о двоих пострадавших.

Другие повреждения.

Обломки беспилотника упали на машины, стоящие во дворе. На месте ЧП работают экстренные городские службы. Жильцов дома эвакуировали. Количество пострадавших уточняется.