Курск массово атаковали беспилотники: один из дронов мог попасть в дом

Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Город атаковали ВСУ при помощи дронов в ночь на 15 апреля. В результате были повреждены многоквартирные дома, в одном произошел пожар. Есть пострадавшие. Все, что известно о нападении собрано в материале URA.RU.