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Названо оружие, с помощью которого ВСУ ночью атаковали Курск

ВСУ совершили ночную атаку на Курск с помощью дронов тип PD-2 и «Лютый». На данный момент это является предварительной информацией, поскольку режим ракетной опасности в регионе сохраняется. Информацию передал telegram-канал Shot.

ВСУ атаковали Курск с помощью нескольких БПЛА, из-за чего в городе работали системы ПВО.

ВСУ совершили ночную атаку на Курск с помощью дронов тип PD-2 и «Лютый». На данный момент это является предварительной информацией, поскольку режим ракетной опасности в регионе сохраняется. Информацию передал telegram-канал Shot.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКурск массово атаковали беспилотники: один из дронов мог попасть в дом.

«Очевидцы рассказали нам, что дроны летели на очень низкой высоте. Предварительно, велась комбинированная атака дронами типа PD-2 и “Лютый”», — говорится в посте канала.

ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По предварительным данным, в результате нападения был поврежден многоэтажный дом. Очевидцы публиковали видео в местных чатах, на котором запечатлен удар по жилому объекту.