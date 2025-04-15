Части ВСУ, захватившие монастырь в Горнале, отказались от переговоров

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — заявили силовики для ТАСС. Они также отметили, что поведение командования украинской армии ясно показывает, что для них нет ничего святого.