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В результате атаки дронов на Курск погибла женщина, ранены девять человек. Фото

В результате массированной атаки ВСУ на Курск погибла пожилая женщина. Еще девять человек получили ранения, сообщает правительство Курской области. Произошли возгорания в нескольких домах.

В результате атаки дронов загорелись жилые дома.

В результате массированной атаки ВСУ на Курск погибла пожилая женщина. Еще девять человек получили ранения, сообщает правительство Курской области. Произошли возгорания в нескольких домах.

«Погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным», — говорится в сообщении курского правительства в telegram-канале. Семье погибшей обещана необходимая помощь.

Также в результате атаки травмированы девять человек. У них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате одной из атак загорелся также гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. В трех многоквартирных домах возникли пожары. Повреждены три частных дома.

В результате атаки дронов загорелись жилые дома в КурскеФото: telegram-канал правительства Курской области.