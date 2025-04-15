Появились кадры с ударом БПЛА по жилой многоэтажке в Курске

Как URA.RU писало ранее, дрон влетел в многоэтажку в Курске. По предварительным данным, он попал в верхние этажи. Очевидцы говорят, что в городе работала система противовоздушной обороны. В результате удара беспилотника погибла пожилая женщина, девять человек ранены.