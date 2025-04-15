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Появились кадры с ударом БПЛА по жилой многоэтажке в Курске

В сети опубликованы кадры попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажный дом в Курске. В результате удара разрушены квартиры.

Дрон взорвался после попадания в многоквартирный дома в Курске.

В сети опубликованы кадры попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажный дом в Курске. В результате удара разрушены квартиры.

«Кадры попадания БПЛА в один из домов в Курске», — пишет telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ». На видео, снятом уличной камерой видеонаблюдения, слышен характерный для дрона звук, а после видна вспышка. Сработали сигнализации у припаркованных с домом машин.

Как URA.RU писало ранее, дрон влетел в многоэтажку в Курске. По предварительным данным, он попал в верхние этажи. Очевидцы говорят, что в городе работала система противовоздушной обороны. В результате удара беспилотника погибла пожилая женщина, девять человек ранены.