МЧС локализовало пожар в курском доме, по которому ударил беспилотник ВСУ

Пожар в курском доме начался после атаки БПЛА ВСУ.
В Курске силам МЧС удалось локализовать начавшийся после атаки беспилотников ВСУ пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщило правительство региона и отметило, что жители многоэтажки были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения (ПВР).
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«В одном из МКД на улице Заводской огнём повреждены 8 и 9 этаж, пожар локализован силами МЧС. Жители дома были оперативно эвакуированы и на данный момент размещены в ПВР», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Курской области в официальном telegram-канале.
ВСУ массово атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По предварительной информации, нападение совершила украинская армия при помощи дронов типа PD-2 и «Лютый». В результате атаки погибла 85-летняя женщина, 9 человек пострадали.
Пожар был локализован специалистами МЧС Фото: пресс-служба правительства Курской области в Telegram, t.me/kurskadm/85921