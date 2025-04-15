МЧС локализовало пожар в курском доме, по которому ударил беспилотник ВСУ

В Курске силам МЧС удалось локализовать начавшийся после атаки беспилотников ВСУ пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщило правительство региона и отметило, что жители многоэтажки были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения (ПВР).