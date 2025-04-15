Задержанная в Хабаровске «закладчица» прятала наркотики в нижнем белье

«Работу» закладчицей горожанка, по ее словам, нашла через мессенджер. Она забирала, фасовала и раскладывала наркотики, сообщник возил ее и фотографировал места тайников. Организаторы переводили деньги ей на карту, частью из них она делилась с приятелем.