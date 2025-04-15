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Задержанная в Хабаровске «закладчица» прятала наркотики в нижнем белье

У неё изъяли 57 граммов веществ.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске полиция задержала двух безработных молодых людей, раскладывавших синтетические наркотики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В полицию поступила информация о распространении подельниками закладок. Полицейские, проверяя ее, поймали 19-летнюю закладчицу и ее 20-летнего сообщника с поличным, когда они размещали наркотики в городе. В нижнем белье девушка прятала пакет с 4,8 граммами метилэфедрона.

Перед задержанием сообщники спрятали в тайник у подъезда дома на улице Лермонтова 0,98 грамма «экстези». В съемной квартире хабаровчанки обнаружили дозу метилэфедрона весом 0,4 грамма, две упаковки таблеток «экстези» весом 7,8 грамма, весы и пакеты для фасовки.

«Работу» закладчицей горожанка, по ее словам, нашла через мессенджер. Она забирала, фасовала и раскладывала наркотики, сообщник возил ее и фотографировал места тайников. Организаторы переводили деньги ей на карту, частью из них она делилась с приятелем.

— Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Задержанные до избрания меры пресечения судом водворены в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, приезжий из ЕАО организовал в Хабаровске на съемной квартире нарколабораторию по выращиванию галлюциногенных грибов, он задержан.