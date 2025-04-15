Пожарные Хабаровска ликвидировали возгорания в частном секторе

В Хабаровске за последние сутки произошло несколько пожаров в частном секторе, на борьбу с которыми были направлены сотрудники МЧС. Все возгорания были быстро ликвидированы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Энергетиков частично выгорела деревянная пристройка жилого дома. Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы справиться с огнем. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причины устанавливаются.
«В полночь пожарные выехали на улицу Ворошилова. К приезду пожарных 10 человек, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно», — рассказали в МЧС Хабаровского края.
Огонь был потушен за полчаса. Пострадавших нет. Причины возгорания также выясняются.