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Пожарные Хабаровска ликвидировали возгорания в частном секторе

10 человек эвакуировались самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске за последние сутки произошло несколько пожаров в частном секторе, на борьбу с которыми были направлены сотрудники МЧС. Все возгорания были быстро ликвидированы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На улице Энергетиков частично выгорела деревянная пристройка жилого дома. Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы справиться с огнем. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причины устанавливаются.

«В полночь пожарные выехали на улицу Ворошилова. К приезду пожарных 10 человек, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно», — рассказали в МЧС Хабаровского края.

Огонь был потушен за полчаса. Пострадавших нет. Причины возгорания также выясняются.