Глава Курска лично приехал к дому, в который влетел беспилотник ВСУ

«По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. Держу все на контроле. Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом», — сообщил Котляров.