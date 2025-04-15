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Глава Курска лично приехал к дому, в который влетел беспилотник ВСУ

Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ. Пост об этом он разместил в своем telegram-канале.

Дом получил повреждения в результате атаки дронов, есть пострадавшие.

Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ. Пост об этом он разместил в своем telegram-канале.

«По поручению врио губернатора Александра Хинштейна выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. Держу все на контроле. Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом», — сообщил Котляров.

Он также пояснил, что есть пострадавшие в результате атаки. Им оказывается помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских дронов, в результате которой были повреждены несколько многоквартирных домов. В одном из них произошел пожар. По данным очевидцев, есть пострадавшие. Жильцов пришлось эвакуировать.