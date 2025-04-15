В Красноярском крае спасли женщину из горящей квартиры

В Кошурниково Курагинского района спасли женщину из горящей квартиры. Об этом рассказали в региональном МЧС. Пожар произошел в одной из квартир одноэтажного дома на улице Саянская. Когда на место прибыли спасатели, из окон шел дым. Пожарные спасли жительницу и потушили огонь на шести квадратах. Предварительно, причиной возгорания стала печь.
Всего же за сутки в крае ликвидировали 29 пожаров. Также зарегистрировано 15 палов сухой травы. К счастью, пострадавших нет. Утром в селе Тасеево произошел пожар в здании на территории лесоперерабатывающего предприятия. Сотрудники МЧС эвакуировали три газовых баллона и ликвидировали огонь. Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания.