В Красноярском крае спасли женщину из горящей квартиры

В Кошурниково Курагинского района спасли женщину из горящей квартиры. Об этом рассказали в региональном МЧС. Пожар произошел в одной из квартир одноэтажного дома на улице Саянская. Когда на место прибыли спасатели, из окон шел дым. Пожарные спасли жительницу и потушили огонь на шести квадратах. Предварительно, причиной возгорания стала печь.