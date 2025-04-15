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В Красноярском крае спасли женщину из горящей квартиры

В Курагинском районе при пожаре в жилом доме спасли женщину.

Источник: МЧС РФ

В Кошурниково Курагинского района спасли женщину из горящей квартиры. Об этом рассказали в региональном МЧС. Пожар произошел в одной из квартир одноэтажного дома на улице Саянская. Когда на место прибыли спасатели, из окон шел дым. Пожарные спасли жительницу и потушили огонь на шести квадратах. Предварительно, причиной возгорания стала печь.

Всего же за сутки в крае ликвидировали 29 пожаров. Также зарегистрировано 15 палов сухой травы. К счастью, пострадавших нет. Утром в селе Тасеево произошел пожар в здании на территории лесоперерабатывающего предприятия. Сотрудники МЧС эвакуировали три газовых баллона и ликвидировали огонь. Предварительно, ЧП произошло из-за короткого замыкания.