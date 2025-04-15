В Европе предположили, что Китай и Россия объединятся в торговой войне против Трампа

Так, двусторонняя торговля достигла рекордных 244,8 млрд долларов в 2024 году (рост на 19%). Также Пекин закупает российскую нефть и газ по сниженным ценам и экспортирует технологии двойного назначения. При этом чиновники в США и Европы неоднократно обвиняли китайские компании в поддержке военно-промышленного комплекса РФ.