В Подмосковье осудят жителя Приангарья и иностранцев за 263 кг наркотиков

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, по версии следствия, обвиняемые оборудовали стационарную лабораторию в гараже и бане в Наро-Фоминском городском округе, где производили и хранили запрещенное вещество в сухом и жидком состоянии. Больше 38 кг наркотика они расфасовали по пакетам и перевезли в арендованную квартиру в Одинцовском городском округе. Для сбыта другие участники преступной группы также хранили запрещенные вещества в нежилом помещении в городском округе Шаховская. Для транспортировки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов, специального лабораторного оборудования мужчины использовали автомобили «УАЗ» и Citroën.