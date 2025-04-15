В Подмосковье осудят жителя Приангарья и иностранцев за 263 кг наркотиков

В Московский областной суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о незаконном обороте больше 263 кг синтетических запрещенных веществ, а также около 800 кг прекурсоров. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приангарья и двух иностранцев, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, по версии следствия, обвиняемые оборудовали стационарную лабораторию в гараже и бане в Наро-Фоминском городском округе, где производили и хранили запрещенное вещество в сухом и жидком состоянии. Больше 38 кг наркотика они расфасовали по пакетам и перевезли в арендованную квартиру в Одинцовском городском округе. Для сбыта другие участники преступной группы также хранили запрещенные вещества в нежилом помещении в городском округе Шаховская. Для транспортировки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов, специального лабораторного оборудования мужчины использовали автомобили «УАЗ» и Citroën.
Преступная деятельность была пресечена в январе 2023 года сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяли более 263 киг синтетических наркотиков и более 800 кг их прекурсоров. Кроме того, следственным органом наложен арест на автомобили и земельные участки в Наро-Фоминском и Шаховском округах. Двое обвиняемых полностью признали свою вину, в отношении остальных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, а сами обвиняемые объявлены в международный розыск.