Дроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео

В многоквартирном доме на улице Заводской в результате атаки повреждены 8 и 9 этажи, однако пожар удалось локализовать силами МЧС. Возгорание также возникло в доме на улице Орловской, где огонь охватил пять этажей, и на одном этаже в доме на улице Веспремской. Там в настоящий момент работают сотрудники МЧС. Все жители были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР).