Дроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео

Дрон ВСУ атаковал три жилых дома в Курске (архивное фото).
В ночь на 15 апреля украинские дроны атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба Курской области, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробнее о массированной атаке ВСУ — в материале URA.RU.
Что произошло.
Этой ночью очевидцы сообщили о десятках взрывов в Курске. Над городом было сбито порядка 10 украинских беспилотников. В результате были повреждены многоквартирные дома, произошел пожар. На месте работают оперативные службы.
Пострадавшие и погибшие.
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В оперштабе региона также заявили, что в результате атаки дрона погибла 85-летняя женщина. Также пострадали девять человек — они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Сейчас им оказывается необходимая медпомощь.
Разрушения и повреждения.
В многоквартирном доме на улице Заводской в результате атаки повреждены 8 и 9 этажи, однако пожар удалось локализовать силами МЧС. Возгорание также возникло в доме на улице Орловской, где огонь охватил пять этажей, и на одном этаже в доме на улице Веспремской. Там в настоящий момент работают сотрудники МЧС. Все жители были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР).
В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Еще три частных дома пострадали из-за удара беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи — повреждены 11 машин.
Возможная цель атаки.
По сообщениям жителей в городских чатах, целью атаки был железнодорожный вокзал Курска. Об этом сообщает украинский telegram-канал «TCH.ua».
Официальный комментарий властей региона.
ВСУ атаковали жилой дом в КурскеФото: telegram-канал Shot.
И.о. главы Курской области Сергей Котляров сообщил, что по поручению врио губернатора Александра Хинштейна он выехал на место, где в результате атаки украинского беспилотника пострадал многоквартирный дом на улице Заводской. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и дежурные службы. Он держит ситуацию под контролем.
Котляров отметил, что вся необходимая помощь жителям оказывается, и всех эвакуировали в ближайшую школу. Он также напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя их трогать и приближаться, так как это опасно; необходимо сообщить о находке по телефону 112.