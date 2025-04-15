WSJ: Келлог и Рубио посоветовали Трампу занять более жесткую позицию по России

Однако американский лидер продолжает придерживаться мнения, аналогичного тому, что выражает его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Они оба считают, что российский президент заинтересован в достижении мира на Украине. Несмотря на разногласия внутри администрации США, даже те советники, которые выступают за ужесточение курса в отношении РФ, поддерживают стремление Трампа к завершению украинского кризиса.