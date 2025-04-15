В Британии нашли отличительную особенность западных и российских танков

«Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам ремонтировать эти танки и поддерживать их боеспособность. Если двигатель ломается, его нужно везти за сотни миль на ремонт в специализированное учреждение, тогда как старые простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик, на месте, если это необходимо», — передает Telegraph.