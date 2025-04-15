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В Британии нашли отличительную особенность западных и российских танков

Чинить западные танки гораздо сложнее, чем российские, считают в Британии. Украинские солдаты не справляются с ремонтом поставляемой техники и не могут поддерживать ее боеспособность. Об этом сообщает Telegraph.

Украинские солдаты не в состоянии починить двигатель западного танка.

Чинить западные танки гораздо сложнее, чем российские, считают в Британии. Украинские солдаты не справляются с ремонтом поставляемой техники и не могут поддерживать ее боеспособность. Об этом сообщает Telegraph.

«Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам ремонтировать эти танки и поддерживать их боеспособность. Если двигатель ломается, его нужно везти за сотни миль на ремонт в специализированное учреждение, тогда как старые простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик, на месте, если это необходимо», — передает Telegraph.

Ранее украинские военные жаловались на качество немецкой техники. Они указали Германии, что поставляемая техника очень дорогая и имеет серьезные недостатки в боевых условиях.