В Британии нашли отличительную особенность западных и российских танков

Украинские солдаты не в состоянии починить двигатель западного танка.
Чинить западные танки гораздо сложнее, чем российские, считают в Британии. Украинские солдаты не справляются с ремонтом поставляемой техники и не могут поддерживать ее боеспособность. Об этом сообщает Telegraph.
«Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам ремонтировать эти танки и поддерживать их боеспособность. Если двигатель ломается, его нужно везти за сотни миль на ремонт в специализированное учреждение, тогда как старые простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик, на месте, если это необходимо», — передает Telegraph.
Ранее украинские военные жаловались на качество немецкой техники. Они указали Германии, что поставляемая техника очень дорогая и имеет серьезные недостатки в боевых условиях.