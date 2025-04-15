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СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск. Видео

Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников по Курску, которая произошла в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи отправят на экспертизу фрагменты беспилотников, обнаруженных возле жилого дома.

Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников по Курску, которая произошла в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — сообщают «Известия». В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили остатки БПЛА. Их фрагменты будут отправлены на экспертизу для определения типа и вида дронов. На месте инцидента продолжают работать сотрудники МЧС, они также оказывают необходимую помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность на территории.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин также показал обстановку на территории жилого дома в Курске, пострадавшего от удара украинского дрона. Вокруг него разбросаны осколки стекла. По его словам, повреждены еще как минимум четыре автомобиля. На месте работают пожарные, которые ликвидируют очаг возгорания, передает Пятый канал.

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба региона, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадал. В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Жителей пришлось эвакуировать в ПВР. Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ.