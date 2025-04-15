СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск. Видео

В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба региона, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадал. В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Жителей пришлось эвакуировать в ПВР. Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ.