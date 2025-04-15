СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск. Видео

Следователи отправят на экспертизу фрагменты беспилотников, обнаруженных возле жилого дома.
Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников по Курску, которая произошла в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — сообщают «Известия». В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили остатки БПЛА. Их фрагменты будут отправлены на экспертизу для определения типа и вида дронов. На месте инцидента продолжают работать сотрудники МЧС, они также оказывают необходимую помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность на территории.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, квартиры охватил пожар, есть пострадавшие: видео.
Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин также показал обстановку на территории жилого дома в Курске, пострадавшего от удара украинского дрона. Вокруг него разбросаны осколки стекла. По его словам, повреждены еще как минимум четыре автомобиля. На месте работают пожарные, которые ликвидируют очаг возгорания, передает Пятый канал.
В ночь на 15 апреля ВСУ атаковали три многоэтажки в Курске, в результате чего произошло возгорание. По данным оперштаба региона, погибла 85-летняя женщина, еще девять — пострадал. В результате попадания дрона также произошло частичное обрушение фасада у нескольких квартир. Жителей пришлось эвакуировать в ПВР. Исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Котляров лично приехал к многоквартирному дому на Заводскую, в который попал беспилотник ВСУ.