Уиткофф: коммерческое сотрудничество РФ и США приведет к стабильности между ними

«Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что стабильность создает именно партнерство.