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Уиткофф: коммерческое сотрудничество РФ и США приведет к стабильности между ними

Российско-американские отношения можно перестроить, обеспечив стабильность путем коммерческого сотрудничества. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, ответив подобным образом на вопрос о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта.

РФ и США продвигаются в заключении сделки по решению украинского конфликта.

Российско-американские отношения можно перестроить, обеспечив стабильность путем коммерческого сотрудничества. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, ответив подобным образом на вопрос о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что стабильность создает именно партнерство.

Также Стивен Уиткофф сообщил, что российская и американская стороны продвигаются в заключении сделки по Украине. Он ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где провел переговоры по этой теме.