Отправился на рыбалку и исчез: сибиряка разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают 53-летнего Дмитрия Барышникова. Сибиряк 14 апреля ушел на рыбалку и исчез. В полицию с заявлением о пропаже обратился сосед мужчины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Сотрудники полиции в Киренском районе устанавливают местонахождение рыбака, отправившегося на реку Чечуй, — рассказывают в ведомстве.
Полиции удалось определить примерный путь рыбака. Дмитрий мог отправиться в сторону поселка Золотой, что в Киренском районе. Стоит отметить, что на связь сибиряк не выходит.
Известно, что от города Киренска до возможного места пребывания пропавшего расстояние составляет около 270 километров. В связи с отдаленностью и труднодоступностью к месту на вертолете направлена группа розыска из числа полицейских и сотрудников МЧС.