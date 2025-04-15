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Отправился на рыбалку и исчез: сибиряка разыскивают в Иркутской области

Житель Иркутской области отправился на рыбалку и пропал без вести.
Источник: ГУ МВД

В Иркутской области разыскивают 53-летнего Дмитрия Барышникова. Сибиряк 14 апреля ушел на рыбалку и исчез. В полицию с заявлением о пропаже обратился сосед мужчины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— Сотрудники полиции в Киренском районе устанавливают местонахождение рыбака, отправившегося на реку Чечуй, — рассказывают в ведомстве.

Полиции удалось определить примерный путь рыбака. Дмитрий мог отправиться в сторону поселка Золотой, что в Киренском районе. Стоит отметить, что на связь сибиряк не выходит.

Известно, что от города Киренска до возможного места пребывания пропавшего расстояние составляет около 270 километров. В связи с отдаленностью и труднодоступностью к месту на вертолете направлена группа розыска из числа полицейских и сотрудников МЧС.