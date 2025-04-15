В Ревде в результате пожара погибли двое человек, маленький ребенок в реанимации

«По предварительным сведениям, погибшие — это местная жительница (пенсионерка) и ее сын, работавший грузчиком. Пострадал внук женщины. С ними также живут мать ребенка (во время пожара на уходила по делам) и еще один ребенок (он в этот момент гулял на улице)», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.