В Ревде в результате пожара погибли двое человек, маленький ребенок в реанимации

«По предварительным сведениям, погибшие — это местная жительница (пенсионерка) и ее сын, работавший грузчиком. Пострадал внук женщины. С ними также живут мать ребенка (во время пожара на уходила по делам) и еще один ребенок (он в этот момент гулял на улице)», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Семья на учете не состояла.
«На телах нет признаков криминала, вероятной причиной смерти может быть отравление продуктами горения», — сообщил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.
Возможной причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнем при курении. Точную, подчеркнули в прокуратуре, установят специалисты при проведении пожарно-технической экспертизы.