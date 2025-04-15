Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ревде в результате пожара погибли двое человек, маленький ребенок в реанимации

В Ревде в частном доме на Ильича вчера вечером произошел пожар. Погибли мужчина 1987 года рождения и женщина 1954 года рождения. В тяжелом состоянии в реанимации находится четырехлетний ребенок.

«По предварительным сведениям, погибшие — это местная жительница (пенсионерка) и ее сын, работавший грузчиком. Пострадал внук женщины. С ними также живут мать ребенка (во время пожара на уходила по делам) и еще один ребенок (он в этот момент гулял на улице)», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Семья на учете не состояла.

«На телах нет признаков криминала, вероятной причиной смерти может быть отравление продуктами горения», — сообщил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Возможной причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнем при курении. Точную, подчеркнули в прокуратуре, установят специалисты при проведении пожарно-технической экспертизы.