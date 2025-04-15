Среди ярких примеров ударов ВСУ по энергетике в России: нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и взрыв газоизмерительной станции «Суджа». Все эти атаки, как отмечает Минобороны, демонстрируют, что публичные обязательства киевского режима о прекращении ударов являются лишь тактической уловкой Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Киева направлены на срыв диалога между Россией и США и подрывают усилия по стабилизации ситуации в конфликте. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ воздерживаются от ударов по украинской энергоинфраструктуре.