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УФСБ: в ДНР задержали курируемых с Украины распространителей наркотиков

ДОНЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Деятельность крупного канала распространения наркотиков пресечена на территории ДНР, задержаны восемь человек. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации крупного канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — сообщили в ведомстве.

Задержаны восемь граждан РФ, которые занимались поставкой наркотиков на территорию республики, их фасовкой и распространением через тайники-закладки. Координация преступников осуществлялась с территории Украины.

В ходе проведения обысков в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято более 23 кг синтетических наркотиков.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела.