УФСБ: в ДНР задержали курируемых с Украины распространителей наркотиков

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации крупного канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — сообщили в ведомстве.
Задержаны восемь граждан РФ, которые занимались поставкой наркотиков на территорию республики, их фасовкой и распространением через тайники-закладки. Координация преступников осуществлялась с территории Украины.
В ходе проведения обысков в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято более 23 кг синтетических наркотиков.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела.