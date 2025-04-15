Три разведчика ВС РФ заставили отступить спецназ ВСУ на запорожском направлении

Второй военный с позывным «Сокол» рассказал, что решение атаковать противника было принято коллективно. В ходе столкновения с украинскими бойцами, когда разведгруппа начала бросать гранаты в блиндаж, украинцы ответили тем же. По словам бойца, подобное свидетельствует о высокой подготовке бригады ВСУ, поскольку для таких действий требуются не только быстрая реакция, но и способность оценить ситуацию и тип гранаты. Позже российские военные предложили противнику сдаться, но в ответ последовали выстрелы. «Сокол» вместе со «Лотом» заняли позиции для обстрела входа, а опорник, чтобы не позволить ВСУ выйти, а «Понура» забрался на крышу объекта и бросал гранаты сверху. Несмотря на сопротивление украинкой бригады, спустя сутки бойцы ВС РФ вернулись к опорнику, но там уже никого не оказалось.