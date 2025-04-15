Осуждённый за домогательства к школьнице учитель из Перми шьёт одежду

Экс-учитель математики из Перми Валерий Сыропятов, осуждённый за домогательства к школьнице, шьёт одежду в колонии, сообщает «КП-Пермь».
Речь идёт о бывшем педагоге, который работал в школе в Орджоникидзевском районе города. В 2020 году его признали виновным в домогательствах к несовершеннолетней — по словам девочки, он закрылся с ней в кабинете во время пересдачи и попытался раздеть. Сам Сыропятов во время следствия и суда отрицал вину, не признав её и после того, как попал в колонию.
Мама бывшего учителя рассказала «КП-Пермь», как её сын отбывает срок. По её словам, он остаётся в колонии в Соликамске и трудится на швейном производстве. Женщина уточнила, что сам он не сидит за швейной машинкой, а подаёт другим работающим в цехе осуждённым детали одежды.
«Подавать на УДО не собирается, потому что вину свою он не признал, а значит, и прошение его никто рассматривать не будет», — заявила мать.