Осуждённый за домогательства к школьнице учитель из Перми шьёт одежду

Речь идёт о бывшем педагоге, который работал в школе в Орджоникидзевском районе города. В 2020 году его признали виновным в домогательствах к несовершеннолетней — по словам девочки, он закрылся с ней в кабинете во время пересдачи и попытался раздеть. Сам Сыропятов во время следствия и суда отрицал вину, не признав её и после того, как попал в колонию.