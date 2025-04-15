В США требуют от Цукерберга продать Instagram* и Facebook**

Ранее Марк Цукерберг выступил перед судом в Вашингтоне в ответ на обвинения в монополизации рынка, предъявленные ему FTC. Так, Meta израсходовала миллиарды долларов на покупку таких платформ как Instagram и WhatsApp, чтобы устранить конкурентов Facebook в области сервисов-мессенджеров. В свою очередь, Цукерберг отверг эти обвинения и заявил, что общение с друзьями и семьей является только одной из функций приложений, наряду с возможностью искать другой контент. Он уточнил, что лишь 20% контента на Facebook и 10% в Instagram создается друзьями пользователей, в то время как остальное приходится на аккаунты по интересам.