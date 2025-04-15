Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США требуют от Цукерберга продать Instagram* и Facebook**

Федеральная торговая комиссия США (FTC) требует от владельца компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга продать соцсети Instagram** и Facebook*** (обе принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Однако при продаже одной из соцсетей доходы компании Цукерберга могут значительно упасть, сообщил Reuters.

Победа FTC в суде против Марка Цукерберга может привести к разделу Meta*

Федеральная торговая комиссия США (FTC) требует от владельца компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга продать соцсети Instagram** и Facebook*** (обе принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Однако при продаже одной из соцсетей доходы компании Цукерберга могут значительно упасть, сообщил Reuters.

«FTC настаивает на реструктуризации Meta или продаже Instagram и WhatsApp****. Потеря Instagram может привести к серьезным спадам доходов в компании», — говорится в материале. Исследовательская компания Emarketer спрогнозировала, что в 2025 году Instagram принесет Meta доходы от рекламы только в США в размере 37 млрд долларов. Это составит половину от всех доходов компании от рекламы в стране.

Ранее Марк Цукерберг выступил перед судом в Вашингтоне в ответ на обвинения в монополизации рынка, предъявленные ему FTC. Так, Meta израсходовала миллиарды долларов на покупку таких платформ как Instagram и WhatsApp, чтобы устранить конкурентов Facebook в области сервисов-мессенджеров. В свою очередь, Цукерберг отверг эти обвинения и заявил, что общение с друзьями и семьей является только одной из функций приложений, наряду с возможностью искать другой контент. Он уточнил, что лишь 20% контента на Facebook и 10% в Instagram создается друзьями пользователей, в то время как остальное приходится на аккаунты по интересам.

*Meta запрещена в РФ как экстремистская.

**Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

***Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

****WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.