В параде победы 9 мая примут частие военные Сербии, Белоруссии и других стран.
На торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут 17 зарубежных лидеров. Среди них — главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
«На высшем уровне будут представлены государства СНГ», — передает РИА Новости. Свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
Вучич планирует посетить Москву в день ПобедыФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Помимо лидеров СНГ, в Москве ожидают прибытие премьера Словакии Роберта Фицо, президента Сербии Александра Вучича и главы Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Также подтвердил свое участие председатель КНР Си Цзиньпин, который совершит отдельный визит, помимо празднования.
Среди других ожидаемых гостей — генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и южноосетинский президент Алан Гаглоев. В списке присутствующих также три латиноамериканских лидера: президент Венесуэлы Николас Мадуро, кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Трамп заявил, что его не будет 9 мая в РоссииФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что множество других глав государств также получили приглашения, включая премьер-министра Индии Нарендра Моди, президента Боливии Луиса Арсе и президента Абхазии Бадра Гунба, но их участие пока не подтверждено. В начале года издание Newsweek упоминало, что Москву якобы может посетить «большой гость» из США, однако президент страны Дональд Трамп позже опроверг эту информацию.
Кроме политических лидеров, в параде Победы 9 мая также примут участие военные контингенты из нескольких стран. По данным министра обороны РФ Андрея Белоусова, на параде будут маршировать военнослужащие из Сербии, Белоруссии и других стран. Это подчеркивает международное значение празднования и демонстрирует укрепление дружественных связей между странами.
Приглашение зарубежных лидеров на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является частью традиции, укрепляющей международные связи. Ранее стало известо, что глава Украины Владимир Зеленский предложил европейским лидерам вместо Москвы посетить 9 мая Киев, передает RT.