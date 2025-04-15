Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что множество других глав государств также получили приглашения, включая премьер-министра Индии Нарендра Моди, президента Боливии Луиса Арсе и президента Абхазии Бадра Гунба, но их участие пока не подтверждено. В начале года издание Newsweek упоминало, что Москву якобы может посетить «большой гость» из США, однако президент страны Дональд Трамп позже опроверг эту информацию.