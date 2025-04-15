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СК проводит проверку после посадки самолета, летевшего рейсом Усть-Кут-Иркутск

По предварительным данным, мог пострадать фюзеляж.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска у самолета после посадки были обнаружены повреждения. Воздушное судно выполняло рейс из Усть-Кута в столицу Приангарья 13 апреля. Об этом сообщили в ряде СМИ.

Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, в настоящее время проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

По предварительным данным, у самолета мог пострадать фюзеляж. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, сибиряка, невернувшегося с рыбалки, разыскивают в Иркутской области.