СК проводит проверку после посадки самолета, летевшего рейсом Усть-Кут-Иркутск

В аэропорту Иркутска у самолета после посадки были обнаружены повреждения. Воздушное судно выполняло рейс из Усть-Кута в столицу Приангарья 13 апреля. Об этом сообщили в ряде СМИ.
Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, в настоящее время проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.
По предварительным данным, у самолета мог пострадать фюзеляж. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Напомним, сибиряка, невернувшегося с рыбалки, разыскивают в Иркутской области.